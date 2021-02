Chi è il nuovo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi? Bianchi è un economista, professore universitario e saggista italiano. Dal 13 febbraio occupa il dicastero che fino a questo momento era di Lucia Azzolina. Bianchi era già a capo della task force che proprio l’esponente del Movimento Cinque Stelle aveva convocato al ministero come supporto nella riapertura delle scuole dello scorso settembre.

Nato in provincia di Ferrara, Bianchi vanta una lunga carriera accademica. Si tratta di una delle cattedre di Economia applicata più rispettata nel Paese. Ma nei suoi studi, Bianchi ha sempre riservato un focus alla scuola, specialmente con l’obiettivo di avvicinarla al mondo del lavoro.

Chi è nuovo ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi: la biografia, età

E’ nato a Copparo, il 28 maggio del 1952. Ha 68 anni. Nel maggio 1976 si laurea in scienze politiche con lode all’Università di Bologna. Poi ha perfezionato i suoi studi alla London School of Economics and Politica Sciences. In questo periodo ha operato presso la Price Commission britannica, seguendo un’inchiesta sul controllo dei prezzi nel settore del cemento, argomento a cui dedicherà il suo primo saggio, pubblicato nel 1980 da Il Mulino.

Nel 1980 diventa ricercatore presso la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Trento, per poi trasferirsi a Bologna due anni dopo. Nel 1986 vince la cattedra di professore associato, sempre a Bologna, e nel 1994 diviene professore ordinario di politica economica. Nel 1997 si trasferisce all’Università degli Studi di Ferrara, divenendone rettore nel 2004 e vedendosi riconfermare lo stesso incarico fino al 2010. A Ferrara è stato nel 1998 il fondatore e ideatore dell’ex Facoltà di economia, in cui ricopre il ruolo di professore ordinario di economia e politica industriale.

È stato assessore all’istruzione in Emilia-Romagna per due mandati, sotto la guida dei presidenti Vasco Errani e Stefano Bonaccini. All’Università di Ferrara è anche titolare della Cattedra UNESCO in “Education, Growth and Equality”. È inoltre direttore scientifico dell’Ifab (Fondazione Internazionale Big Data e Intelligenza Artificiale per lo Sviluppo Umano).

Nel 2020 ha coordinato la task force ministeriale, formata dal Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, per coordinare e gestire la ripartenza dell’anno scolastico 2020-2021 durante la pandemia di COVID-19. In seguito ha rivelato il suo disappunto in merito alle decisioni prese dal dicastero, non del tutto conformi al documento stilato dalla commissione da lui presieduta.

Di che partito è Patrizio Bianchi

E’ indipendente, non è iscritto ad alcun partito politico. Nel governo Draghi figura infatti tra i tecnici scelti dal premier.

Moglie e figli

E’ sposato ed è padre di due figli. Vive a Ferrara.

