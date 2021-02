The Tourist è un film in onda questa sera, 2 febbraio, su Rai movie alle 21.10. La pellicola è del 2010 diretta da Florian Henckel von Donnersmarck, interpretato da Angelina Jolie e Johnny Depp. Il film è un adattamento del film francese Anthony Zimmer, scritto e diretto da Jérôme Salle.

La GK Films ha finanziato e prodotto il film in collaborazione con Sony Pictures Entertainment distribuendolo nella maggior parte dei paesi attraverso la Columbia Pictures. La gestazione del film è stata travagliata a causa dei continui cambi di cast, e dell’indecisione sul nome del regista: alla fine è stato scelto il tedesco Florian Henckel von Donnersmarck, reduce dal successo del pluripremiato Le vite degli altri, mentre i protagonisti sono interpretati da Johnny Depp e Angelina Jolie, per la prima volta insieme in un film. Al film ha preso parte anche una folta schiera di attori italiani.

Il film è uscito in USA il 10 dicembre 2010, mentre in Italia è arrivato il 17 dicembre distribuito da 01 Distribution. Alla sua uscita ha ottenuto critiche tiepide, ma si è rivelato un grande successo al botteghino: da 100 milioni di dollari di budget, il film arrivò a incassarne 278 in tutto il mondo. Il film ottenne inoltre 3 nomination ai Golden Globe nel 2011.

The tourist: cast

Johnny Depp: Frank Tupelo / Alexander Pearce

Frank Tupelo / Alexander Pearce Angelina Jolie: Elise Clifton-Ward

Paul Bettany: Ispettore John Acheson

Timothy Dalton: Ispettore Capo Jones

Rufus Sewell: L’inglese

Steven Berkoff: Reginald Shaw

Igor’ Žižikin: Virginsky

Vladimir Orlov: Lebyadkin

Alec Utgoff: Fedka

Mark Zak: Shigalyov

Vladimir Tevlovsky: Liputin

Christian De Sica : Colonnello Lombardi

: Colonnello Lombardi Giovanni Guidelli: tenente Tommassini

Alessio Boni: sergente Cerato

Daniele Pecci: tenente Narduzzi

Bruno Wolkowitch: capitano Courson

Marc Ruchmann: brigadiere Kaiser

Julien Baumgartner: brigadiere Rucuort

François Vincentelli: brigadiere Marion

Clément Sibony: brigadiere Rousseau

Jean-Claude Adelin: brigadiere Cavillan

Raoul Bova: Conte Filippo Gaggia

Nino Frassica : carabiniere

: carabiniere Neri Marcorè: Direttore dell’Hotel Danieli

Giancarlo Previati: Coordinatore ballo di gala

Renato Scarpa: sarto Arturo

Riccardo De Torrebruna: cameriere Guido

Maurizio Casagrande: cameriere Antonio

Giovanni Esposito: interprete Coppa

Gwilym Lee: capo tecnico Mountain

Steven Robertson: tecnico Pinnock

Iddo Goldberg: Whitfield

Bruno Bilotta: capo cecchino Giordani

Ralf Möller: Lunt

Trama e spiegazione di The tourist

L’incantevole Elise Clifton-Ward (Angelina Jolie) si trova seduta al tavolo di un elegante caffè parigino, osservata a distanza dall’ispettore di Scotland Yard, Acheson (Paul Bettany). Elise riceve una lettera dal suo amante, Alexander Pearce, che la invita a recarsi a Venezia con il treno. L’uomo, ricercato dalle autorità, vuole che Elise incontri un suo sosia in modo da depistare la polizia ad avere campo libero per la sua prossima mossa. La donna asseconda Pearce e sale sul treno diretto in Italia, dove fa la conoscenza del turista americano Frank (Johnny Depp).

Quest’ultimo è molto attratto da Elise e accetta di seguirla presso il suo hotel a Venezia. Lei, sebbene gli conceda un romantico bacio, capisce i sentimenti di Frank e decide di frenarli, informandolo di essere innamorata di un altro. Il mattino seguente, la donna scompare e la polizia interroga l’ignaro Frank, certi che il turista sia in combutta con Pearce. Quando comprende che Frank rischia tutto per colpa sua, Elise smette di proteggere il suo amante e comunica ad Acheson la sua decisione di collaborare.

I piani della donna vengono sconvolti dall’arrivo in città del gangster Shaw (Steven Berkoff), a cui Pearce deve milioni di dollari. Conscio che la polizia non aiuterà Elise, dal momento che il loro unico scopo è quello di acciuffare il latitante, Frank decide di intervenire. Ma niente è come sembra e tutti nascondono un segreto.

