Christian De Sica: chi è, età Christian De Sica, vita privata dell’ospite di Sanremo 2020

Siamo giunti ormai alla serata conclusiva del festival di Sanremo. La settantesima edizione del festival delle scommesse vinte, dei colpi di scena e dei clamori, volge al termine con due ospiti d’eccezione. Dopo Diego Abatantuono a calcare il palco dell’Ariston con la conduzione di Amadeus, sarà il noto attore Christian De Sica. Ma vediamo insieme chi è, cosa ha fatto e i dettagli della sua vita privata!

Chi è Christian De Sica, età, carriera e vita privata

Christian De Sica nasce a Roma il 5 gennaio 1951. Capricorno, è figlio del noto regista e attore Vittorio De Sica. La sua infanzia prima e adolescenza poi lo vedono affiancato a personaggi dall’alto valore artistico e umano. Accanto al padre avrà modo di respirare l’aria della realtà interpretativa italiana e internazionale. Ciò lo porterà infatti già negli settanta a calcare le prime scene, fino a quando non si affermerà come attore comico in coppia con Massimo Boldi, a partire dagli anni ottanta. Una coppia fissa nei famosi e innumerevoli cinepanettoni, che avrà termine nel 2005. Massimo Boldi e Christian De Sica si sono però riuniti nel 2018.

Christian De Sica non ha mai smesso di fare cinema e di apparire in televisione, anche durante la rottura con il partner storico Massimo Boldi. Note le sue apparizioni in programmi come Zelig, o ancora le sue esibizioni canore. Un attore a trecentosessanta gradi, poliedrico e in grado di conquistare il piccolo e grande pubblico. Affascinante con l’età ancor più che da giovane, De Sica rappresenta oggi un’eccellenza di un settore, quello comico italiano, che non sembra temere crisi.

Christian De Sica, vita privata

Christian De Sica è stato fidanzato prima con Isabella Rossellini, attrice. Dal 1980 però è marito di Silvia Verdone, sorella del noto attore Carlo Verdone. Insieme la coppia ha avuto due figli: Brando e Maria Rosa. Inoltre egli è lo zio del regista Andrea De Sica, e figlio dell’attrice spagnola Maria Mercader, il cui nome è legato all’assassino di Lev Trockij, Ramon Mercader.

Ospite del settantesimo festival di Sanremo, Christian De Sica porterà sul palco dell’Ariston tutta la sua essenza, regalando certamente al grande pubblico sanremese e agli ascoltatori da casa, una serata finale all’insegna dell’ironia e della bellezza.