Chi è Johnny Depp: quanti anni ha? Quanto è alto? Ha dei figli? Chi è la moglie? Interprete versatile, famoso per l’eccentrico carattere che dona ai suoi personaggi, figura come uno degli attori più validi e carismatici della sua generazione, s tiamo parlando di Johnny Depp. Scopriamo alcune curiosità su di lui: età, altezza, figlia, moglie

Johnny Depp, età e altezza

L’attore americano nasce il 9 giugno 1963 a Owensboro, Kentucky, Stati Uniti. Ha dunque 56 anni. E’ alto 1,78 cm.

Johnny Depp, figli

L’attore ha due figli, John “Jack” Christopher Depp III e Lily-Rose Melody, nati dalla relazione tra l’attore e Vanessa Paradis. In particolare, Lily-Rose Melody, è nota al grande pubblico per essere attiva, come il padre, nel mondo dello spettacolo.

Poco più che sedicenne inizia a lavorare come modella, e nel 2016 è la più giovane testimonial del profumo più venduto al mondo, Chanel Nº 5 L’Eau. Sfila, viene fotografata, è testimonial di altri brand ed esordisce anche al cinema. Debutta come attrice con un piccolo ruolo nel film Tusk di Kevin Smith, a cui seguono altre parti, come quelle in Planetarium, Io danzerò e Il re.

Moglie

La vita di Johnny Depp è stata segnata da numerosi flirt e relazioni. Dopo il divorzio dalla make-up artist Lori Anne Allison, con cui è stato sposato dal 1983 al 1986, l’attore ha alcuni flirt con le attrici Sherilyn Fenn, Kate Moss, Jennifer Grey e Winona Ryder.

Nel 1998 conosce l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis, con cui convive per 14 anni e con cui ha due figli, Lily-Rose Melody e John “Jack” Christopher Depp III.

Dopo la rottura con la Paradis, conosce Amber Heard, che sposa nel 2015 e con cui divorzia soltanto 15 mesi dopo. Oggi sembra proprio che Depp sia impegnato con Polina Glen, ballerina e coreografa di San Pietroburgo, di anni 25. I due si sarebbero incontrati un anno fa a una festa a Los Angeles e da tempo vivrebbero insieme nella mansion multimilionaria di Depp sul Sunset Boulevard.

Film

Nel corso della sua carriera, Johnny Depp ha girato oltre 60 film, ottenendo dieci candidature ai Golden Globe e tre ai Premi Oscar. Abbiamo selezionato alcune delle sue migliori interpretazioni