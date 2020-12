Nino Frassica è uno degli attori siciliani più popolari degli ultimi cinquant’anni. Impegnato nella fiction Mediaset “Fratelli Caputo”, il 70enne messinese non finisce di stupire i suoi fan e di strappare un sorriso in televisione.

Nino Frassica, età e altezza

Nato a Messina il 1950, ha 70 anni. E’ alto circa un metro e sessanta. Non ha mai nascosto la sua statura. Anzi, spesso ha ironizzato sulla sua altezza, soprattutto quando ha recitato in compagnia di donne più alte di lui.

Biografia e film

Dopo l’infanzia e l’adolescenza trascorse in Sicilia, si dedica al mondo dello spettacolo. Diviso tra cabaret, teatro, cinema e televisione, ha collezionato decine di partecipazioni a popolari programmi tv che l’hanno reso noto al grande pubblico. Alla fine degli anni ’70 si fa notare da Renzo Arbore grazie a un eccentrico messaggio lasciato sulla segreteria telefonica. Il musicista pugliese, nel 1983, lo chiama per interpretare la parte del tecnico di Tele Ottaviano in “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”.

E’ l’inizio della sua carriera sul grande schermo. Sempre affiancando Renzo Arbore partecipa nel 1985 al varietà “Quelli della notte” nella parte di frate Antonino da Scasazza, organizzatore di un improbabile concorso a premi, e nel 1987 a Indietro tutta!, dove veste i panni del “bravo presentatore” e mette in scena una spassosa parodia del tipico conduttore televisivo. Presenta poi su Rai 2 la trasmissione “Ritira il premio” e partecipa successivamente a Fantastico, Domenica in, Scommettiamo che…?, I cervelloni, Acqua calda al fianco di Giorgio Faletti e, più di recente, a “Colorado Cafè” e alla prima stagione di Markette condotto da Piero Chiambretti.

Negli ultimi vent’anni è chiamato a interpretare ruoli di primo piano in numerose fiction. La più popolare è sicuramente “Don Matteo”. L’ultima, invece, in ordine di tempo, è “Fratelli Caputo”, in onda su Canale 5. Al cinema vanta innumerevoli partecipazioni a film di successo, soprattutto pellicole commerciali come “Vacanze di Natale ’91”, “Sognando California”, “Miracolo Italiano” e “Natale a Londra – Dio salvi la regina”, “Supervacanze di Natale”.

Vita privata: moglie e figli

La vita privata di Nino Frassica è segnata da due matrimoni. Il primo risale al 1985, quando convola a nozze con la collega Daniela Conti. La coppia si è separata nel 1993. Nel 2015 Nino si è sposato per la seconda volta con Barbara Exignotis, attrice di teatro più giovane di lui di ben 25 anni. L’attore messinese però non ha mai avuto figli. Non si conoscono le ragioni. Alcuni fan hanno ipotizzato un problema di fertilità; altri, invece, credono sia il frutto di una scelta privata.

