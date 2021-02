Febbraio si è aperto con una nuova mappa dei colori: la maggior parte delle regioni in italiane, infatti, sono in zona gialla, compresa la Campania che per la terza settimana consecutiva è stata incasellata nella fascia a basso rischio di contagio. Tra due settimane, però, scadrà uno dei divieti contenuti nel decreto legge.

Campania, a breve riapriranno i confini regionali: c’è la data. In arrivo nuovo Dpcm

Il 15 febbraio, infatti, cadrà il divieto di spostamento tra le Regioni. Se i dati epidemiologici non consentiranno un allentamento delle misure potrebbe essere necessario prolungare lo stop anche oltre. In questo momento il divieto rimane: l’unica deroga consentita è quella per motivi di necessità, salute o lavoro.

Il prossimo 5 marzo scadrà invece un altro provvedimento, in questo caso un dpcm, e cioè quello che conteneva la riapertura di musei e mostre in zona gialla e lo stop all’asporto dopo le 18 per i bar. Anche in questo caso, in base ai dati epidemiologici, le misure potrebbero essere prorogate o allentate.

Si attende, invece, un nuovo dpcm che dal 6 marzo potrebbe portare alcune novità, come la riapertura di piscine e palestre, almeno in zona gialla.

Concorsi

Dal 15 al 19 febbraio si svolgeranno le prove del concorso straordinario, che riparte dopo lo stop a causa della pandemia. Il ministero ha diffuso il nuovo calendario e gli Usr stanno pubblicando in questi giorni gli abbinamenti aule-candidati.

continua a leggere su Teleclubitalia.it