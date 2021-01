Rosanna Banfi, figlia del grande Lino Banfi, è un attrice italiana. È nata in Puglia il 10 aprile ed ha 57 anni. La donna ha sempre vissuto a Roma dove ha frequentato le scuole e diverse accademie teatrali. Rosanna è sposata dal 1992 con l’attore Fabio Leoni, ha due figli: Virginia, nata nel 1993, e Pietro, nato nel 1998.

Oggi, 22 gennaio, sarà ospite della trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

Carriera di Rosanna Banfi

Figlia d’arte non poteva che intraprendere la stessa carriera di papà Lino. L’esordio nel mondo del cinema avviene negli anni 80 quando ha recitato proprio accanto al padre nella pellicola Grandi Magazzini ma successivamente ha preso parte anche a tante fiction targate Rai come Il vigile urbano, Un medico in famiglia, Raccontami una storia.

Nel 2006, all’età di 43 anni, ricopre il suo primo ruolo da protagonista nel film per la tv Il padre delle spose, dove interpreta la parte di una donna lesbica e dove suo padre era interpretato proprio da Lino Banfi.

Malattia

Durante un’intervista al programma La vita in diretta, rilasciata il 26 marzo 2009, suo padre, Lino Banfi, ha dichiarato che Rosanna è stata operata per un tumore al seno. Dopo la personale battaglia contro il cancro, che ha sconfitto con chemio e operazioni, l’attrice è diventata testimonial per la prevenzione. De resto non si sa molto di Rosanna Banfi. Si definisce una donna molto riservata sopratutto nella sua privata.

Marito

Come detto sopra, Rossana è spostata con Fabio Leoni, un famoso attore e sceneggiatore, ma anche soggettista di molte fiction.

