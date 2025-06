È stata ritrovata viva e in buone condizioni Rosanna Fiore, la donna di 55 anni scomparsa mercoledì 11 giugno da Portici. Dopo oltre due giorni di ricerche frenetiche e momenti di angoscia vissuti dalla famiglia e dall’intera comunità, la donna è stata individuata in via Cegnacolo, nella zona alta di Ercolano.

Ritrovata Rosanna Fiore: fine dell’incubo a Portici, la donna sta bene

A confermare la notizia, accolta con sollievo e commozione, sono state le forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di ritrovamento.

Rosanna si era allontanata da casa lasciando cellulare, portafoglio e chiavi, un gesto che aveva fatto temere il peggio. Le ricerche, partite immediatamente, hanno coinvolto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, volontari della protezione civile, cani molecolari e decine di cittadini. Un impegno corale che ha portato al lieto fine.

“Ringrazio le forze dell’ordine, il Comune e tutte le persone che ci hanno aiutato in questo momento difficile”, ha dichiarato Mario Saccone, marito di Rosanna, visibilmente emozionato. “Non era mai successo prima. Abbiamo avuto paura, ma non ci siamo mai arresi”.