Torna in onda stasera “Che Dio Ci aiuti”, la sesta stagione della fiction Rai ambientata in un convento che gli utenti possono seguire in streaming e in diretta anche su Rai Play. Nel cast ci sono attrici del calibro Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino.

Che Dio ci aiuti, quarta puntata: le anticipazioni

Settimo episodio

Stasera su Rai 1 verranno trasmessi il settimo e ottavo episodio. In base alle indiscrezioni trapelate dalla Rai, al centro della quarta puntata ci sarà Monica, su cui pende l’accusa di omicidio. Il personaggio interpretato da Diane del Bufalo verrà sospesa dall’ospedale. Gli investigatori infatti non escludono che sia la responsabile della morte di un paziente. Tuttavia il convento non l’abbandona e si stringe intorno a lei. Suor Angela e Nico si impegneranno per fare luce sulla vicenda.

Ottavo episodio

Protagonisti di questo episodio Erasmo e Ginevra, ormai sempre più in sintonia. La scintilla scatta in una gita fuori dal convento. A osservare la vicenda è Nico, che cerca di capire cosa sta succedendo. Nel frattempo in Monica cresce il desiderio di maternità, mentre Penny affronta difficoltà scolastiche, per le quali Azzurra è pronta a darle il suo sostegno. Purtroppo però la scuola non è ciò che le viene meglio.

Dove vedere Che Dio ci aiuti: streaming e diretta su Rai 1

Gli appassionati della fiction in onda dal 2011 con Elena Sofia Ricci potranno seguire i due nuovi episodi su Rai 1, primo canale del digitale terrestre, a partire dalle 21 e 25, oppure in streaming su Rai Play. La piattaforma Rai infatti permette di seguire in tempo reale tutta la programmazione dei canali Rai.

