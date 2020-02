Elena Sofia Ricci: figli, marito, altezza, età, abuso. Conosciamo Elena Sofia Ricci oggi ospite di Verissimo.

Elena Sofia Ricci: età

Attrice italiana di successo, Elena Sofia Ricci ha cinquantasette anni ed è legata sentimentalmente dal 2003 a Stefano Mainetti, noto direttore d’orchestra italiano. Il suo nome è lo pseudonimo di Elena Sofia Barrucchieri, figlia dello storico Paolo Barrucchieri infatti, l’attrice italiana sceglierà di presentarsi al grande pubblico con il cognome della madre Elena Ricci Poccetto.

Dopo aver esordito giovanissima in diversi ruoli minori a teatro, Elena Sofia Ricci si fa notare e apprezzare per la sua interpretazione in gli Impiegati di Pupi Avati. Da allora la sua carriere avrà numerosi riconoscimenti.

Elena Sofia Ricci: altezza

E’alta 1,67 cm.

Premi e Interpretazioni di successo

Protagonista della fiction di canale cinque “I Cesaroni” nel 2006, nel 2011 Elena Sofia Ricci l’attrice italiana di cinquantasette anni diventa protagonista di un’altra serie di successo “Che Dio ci aiuti”, nei panni della protagonista Suor Angela. Ancora prima nel 2003 si aggiudica la Grolla d’Oro per l’interpretazione di Francesca Morvillo nella fiction “Giovanni Falcone-l’uomo che sfidò Cosa Nostra”. Riceverà il premio come miglior attrice non protagonista per “Allacciate le Cinture” di Franz Ozptek vince, alla settantunesima mostra internazionale del cinema di Venezia, il Premio Kinéo – Diamanti al Cinema.

Elena Sofia Ricci: figli

Elena Sofia Ricci è stata sposata due volte, la prima con Pino Quartullo attore di successo. Dalla loro storia è nata la prima figlia dell’attrice, Emma.

Elena Sofia Ricci: marito

E’ ancora oggi legata invece al noto compositore e direttore d’orchestra Stefano Mainetti. Un amore profondo e sincero che li vede legati dal 2003. Dalla loro storia e successivo matrimonio è nata Maria, seconda figlia dell’attrice Elena Sofia Ricci.

La storia d’amore

Una relazione nata quasi per caso. Che si è concretizzata solo due anni dopo la prima telefonata avvenuta tra i due, dopo una cena di beneficienza. Un amore sincero che vede Mainetti, sessantadue anni, legato all’attrice non solo per l’amore . Ma soprattutto per la forza che la donna sembrerebbe trasmettergli. Un amore importante che dura nel tempo.

Elena Sofia Ricci: abuso

Una confessione tremenda e dolorosa quella fatta dall’attrice nel 2019: avrebbe dichiarato solo dopo la morte della madre, di poter parlare finalmente di un abuso che avrebbe subito quando aveva solo dodici anni. Elena Sofia Ricci abusata a dodici anni da un amico di famiglia, non ha mai confessato la cosa. Solo a morte avvenuta della madre. Tutto ciò per non condannarla al senso di colpa di aver consegnato la figlia nelle mani del suo carnefice. Una brutta storia che vede l’attrice impegnatissima tra l’altro anche nei movimenti come #metoo.

