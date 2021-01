Sensibile aumento dei contagi a Giugliano. Stando all’ultimo bollettino, pubblicato dal sindaco Nicola Pirozzi e aggiornato al 9 gennaio, in un giorno sono stati registrati 46 positivi.

Giugliano, sensibile aumento dei positivi e 38 guariti. Tra i decessi c’è anche il dottor Enzo Pio Comune

Venti in più rispetto alla media giornaliera. Nel bollettino dell’8 gennaio, i contagi erano stati 95 negli ultimi 4 giorni. Per quanto riguarda le persone attualmente positivi, ce ne sono 7 in più. Per fortuna non ci sono nuovi pazienti ospedalizzati (al momento sono 13) e altri ricoverati in terapia intensiva (ad oggi solo 2). Aumentano i guariti: 38 in un giorno.

C’è, però, una vittima. E quella persona si chiama Enzo Pio Comune, primario del reparto pediatra del San Giuliano e a capo del dipartimento materno infantile dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, scomparso due giorni fa a causa del Coronavirus.

A corredo del post, un commento del sindaco Pirozzi: “Siamo ancora lontani dalla fine della battaglia contro il covid, a ricordarcelo sono i 46 nuovi casi odierni e, purtroppo, il decesso dell’amico dottor Enzo Pio Comune”, scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook.

“Bisogna tenere ancora alta la guardia, da domani la nostra Regione sarà in zona gialla e il pericolo di rilassarci è dietro l’angolo per cui invito caldamente tutti a rispettare le regole, a fare attenzione. Abbiamo tutti bisogno di tornare alla normalità ma per farlo serve ancora uno sforzo, dimostriamo di essere una comunità che tiene a cuore la salute di tutti. Forza, Giugliano”, conclude Pirozzi.

continua a leggere su Teleclubitalia.it