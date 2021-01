Ancora allarme baby-gang a Napoli dopo la rapina ai danni del rider Gianni Lanciato. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno intimato l’alt in largo Sermoneta, a Mergellina, a due persone senza casco a bordo di uno scooter. I due, entrambi 15enni, hanno accelerato la marcia dandosi alla fuga.

Napoli, ancora allarme baby-gang: due 15enni armati in fuga dalla Polizia

A quel punto i poliziotti hanno allertato la Centrale Operativa. Poco dopo, una volante del Commissariato Posillipo e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale li hanno rintracciati in via Ferdinando Russo. Dopo un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, gli agenti li hanno raggiunti e bloccati in via del Parco Primavera.

I due hanno ricevuto una denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionati poiché non indossavano il casco protettivo e per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Inoltre il conducente deve rispondere anche per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm, nonché sanzionato per mancata copertura assicurativa e per guida senza patente. Infine, il motociclo è stato sequestrato e i due minori affidati ai genitori.

Leggi anche: arriva la decisione del giudice per i quattro rapinatori del rider

continua a leggere su Teleclubitalia.it