C’è la data per l’inizio dei saldi in Campania. Dopo l’incontro che c’è stato in Regione qualche giorno fa è stata stabilita la data di avvio per i saldi invernali 2021.

Ieri è stato firmato in Regione il decreto dirigenziale che stabilisce, sentite le associazioni di categoria, come data dei saldi invernali l’11 gennaio 2021. La conclusione, invece, entro l’11 marzo.

Saldi in Campania

Alla fine di dicembre si era vociferata un’altra data di inizio dei saldi in Campania e cioè il 5 gennaio ma la Regione si era limitata a commentare con un laconico: “Non c’è ancora la data di inizio dei saldi”. In quest’anno complesso, causa Covid, c’è stato un dibattito aperto se iniziare i saldi come sempre a inizio gennaio o rinviarli di qualche settimana. Molti commercianti però sperano di recuperare un po’ proprio con la stagione degli sconti le perdite avute in questo Natale.

Queste le date dell’inizio dei saldi nel resto d’Italia

Basilicata, Molise e Valle d’Aosta: 2 gennaio

Abruzzo e Calabria: 4 gennaio

Sardegna: 5 gennaio

Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia: 7 gennaio

Campania: 11 gennaio

Lazio: 12 gennaio

Marche: 16 gennaio

Liguria: 29 gennaio

Emilia Romagna, Toscana e Veneto: 30 gennaio

Provincia autonoma di Bolzano: 13 febbraio

continua a leggere su Teleclubitalia.it