Saldi in Campania, quando iniziano? Sono in tanti a chiederselo in questi ultimi giorni del 2020 dato che solitamente gli sconti prendono il via i primi di gennaio. In quest’anno però così particolare causa Covid, la data di inizio non è stata ancora fissata.

Saldi in Campania

Lo fa sapere la Regione Campania tramite una nota: “In relazione alla diffusione di notizie sulla data di inizio dei saldi invernali, si ribadisce, come già annunciato, che sul tema è stata convocata insieme con le associazioni di categoria un’apposita riunione per il giorno 4 gennaio 2021. Pertanto, ad oggi, non è fissata alcuna data per l’inizio dei saldi in Campania” si legge.

Le regioni decidono da sé in Italia quando inizia la stagione della scontistica. E per i saldi invernali 2021 ci sono varie dati per tutte le regioni d’Italia: c’è chi parte subito già dal 4 gennaio, chi invece attenderà la fine del mese.

I saldi sono l’opportunità per i clienti di approfittare di sconti e occasioni per rinnovare il proprio guardaroba ma non solo. Quest’anno il momento è particolarmente atteso, considerando le restrizioni e le chiusure dei negozi dovute alla pandemia e alle varie zone rosse in Italia che impedivano a determinati negozi di essere aperti. In tanti hanno anche rimandato gli acquisti.

