Napoli. Le altre 33mila dosi di vaccino anti-covid destinate alla Regione Campania sono finalmente arrivate a Napoli.

Vaccino, a Napoli arrivate 33mila fiale: furgone scortato dai Carabinieri

Alle 10 e 30 è partito il furgone da Capodichino, scortato da diverse gazzelle dei carabinieri. Il camion contiene i cosiddetti pizza-box, cioè i contenitori con le fiale della Pfizer che saranno consegnate nei vari siti di somministrazione della regione.

Sono arrivati alle 4 della notte scorsa i nove aerei con cui la Pfizer ha trasportato in Italia i vaccini anti Covid. I velivoli sono atterrati in nove diversi punti del territorio italiano, tra cui anche l’aeroporto di Capodichino di Napoli. Qui le fiale sono state caricate su un furgone per poterle distribuirle nei vari siti di somministrazioni individuati in Campania.

Delle circa 470mila dosi previste è già arrivato il 75% mentre la distribuzione del restante 25% continuerà domani.

D’ora in poi entra a regime la distribuzione settimanale che prevede l’arrivo di circa 470mila dosi a settimana in Italia, poi distribuite per ogni regione, fino a marzo, per un totale di 8,7 milioni di dosi.

continua a leggere su Teleclubitalia.it