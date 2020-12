Covid o meno il Festival di Sanremo si farà. Dalle prime indiscrezioni sarà un festival a 5 stelle ricco di super ospiti. Cinque, saranno le giornata dedicate al festival della musica italiana e saliranno sul palco moltissimi nomi. I primi ad essere svelati sono quelli del conduttore e delle sue “spalle” che lo accompagneranno nella conduzione.

Chi conduce Sanremo 2021

Il conduttore principale di Sanremo 2021, sarà Amadeus. Ad annunciarlo gli stessi organizzatori, che hanno svelato i nomi, durante la conferenza stampa di presentazione de L’anno che verrà. Oltre ad Amadeus, vi sarà anche la cantante Elodie, che sarà una delle partner femminili del presentatore sul celebre palco dell’Ariston.

Elodie al Festival

Saneremo 2021 ci presenterà Elodie come co-conduttrice del festival. Questo segna, un ritorno sul palco, per la cantante lanciata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, che già lo scorso anno aveva partecipato al primo Festival targato Amadeus seppur nelle vesti di cantante Big in gara.

Questa volta, invece, Elodie affiancherà Amadeus sul palco di Sanremo 2021. Stando ai primi sondaggi, la giovane stupirà il pubblico da casa con i suoi outfit, proprio come è già successo lo scorso anno. Non è la prima volta, però, che una cantante diventa una co-conduttrice del Festival di Sanremo. Qualche anno fa, infatti, Carlo Conti ha voluto al suo fianco Arisa ed Emma Marrone per tutte e cinque le serate della kermesse musicale.

Sanremo 2021: gli ospiti fissi

Il Sanremo 2021 si presenta veramente ricco di ospiti, infatti, come ha svelato Amadeus, quest’anno vi sarà un ospite fisso per tutte e 5 le puntante. Si tratta di Achille Lauro. In ognuna delle puntate previste di questa edizione, Lauro regalerà un quadro diverso.

A tal proposito il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha ammesso che questo sarà il Festival della rinascita. Mentre Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 ha svelato che un altro volto fisso delle cinque puntate sarà il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Anche se rassicurando i tifosi, ha aggiunto che non salterà nessuna partita in programma in quella prima settimana di marzo.

Altri probabili ospiti e co-conduttori

Il Sanremo 2021 dovrebbe portare una ventata di novità e per questo si è ipotizzato ad altri nomi, che potrebbero co-condurre il Festival ed altri ospiti. Le indiscrezioni rivelano che nelle vesti di co-conduttrice potrebbe arrivare anche la cantante Anna Tatangelo, che quest’anno abbiamo visto nelle vesti di giurata ad All Together Now su Canale 5.

Inoltre, ci sarebbe una trattativa in corso, anche per portare sul palco di Sanremo 2021, Elettra Lamborghini, la regina indiscussa del “twerking”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it