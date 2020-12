Reddito di cittadinanza dicembre 2020: quando arriva il pagamento. In tanti in queste ore si stanno ponendo la domanda sull’arrivo della ricarica. L’Inps sarebbe a lavoro per riconoscere in anticipo il beneficio rispetto alla data ordinaria ma manca ancora l’ufficialità. C’è però qualcuno che fa sapere di aver già ricevuto oggi la ricarica.

Reddito di cittadinanza dicembre

Lo scorso anno la ricarica a dicembre arrivò in anticipo proprio per consentire ai beneficiari di spendere la somma per il Natale. In base al calendario RdC l’accredito sulla card dovrebbe avvenire entro il 27 di ogni mese ma, come accaduto già l’anno scorso, questo mese potrebbe arrivare prima. E la data anticipata è tra il 22-23 o 24 dicembre.

I pagamenti avvengono dopo le 14. Per controllare l’importo residuo sulla propria card reddito di cittadinanza (Qui tutto quello che c’è da sapere sulla Carta Rdc) ci sono tre modi. Si può chiamare un numero verde, recarsi presso uno sportello Atm di Poste oppure accedere al servizio reso disponibile sul portale web dedicato al sussidio.

Il numero verde, per controllare il saldo dell’Rdc, è 800 666 888. Si deve digitare il tasto “1” e poi indicare le i6 cifre scritte sulla Carta. La telefonata è gratuita sia da telefono fisso che da cellulare. Attraverso il servizio telefonico si possono effettuare anche altre azioni per capire come bloccare la card RdC in caso di smarrimento o furto oppure attivare il servizio sms con cui vengono segnalate tutte le operazioni effettuate e aggiornamenti vari sull’erogazione del Reddito.

continua a leggere su Teleclubitalia.it