GIUGLIANO. Sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi alla selezione per lo staff del sindaco di Giugliano. Sul sito del Comune sono online gli elenchi sia dei candidati ammessi che di quelli non ammessi per entrambe le categorie C e D.

Staff sindaco di Giugliano

Si sono presentati all’incirca 185 candidati per entrambe le posizioni. Ora tra questi il primo cittadino dovrà sceglierne 3, uno per la posizione D e due per la C. Il primo cittadino Nicola Pirozzi ora potrà richiedere dei colloqui telematici sulla base dei curriculum per poi scegliere chi farà parte del suo staff.

Per chi si propone per la categoria D, è necessaria la laurea in giurisprudenza o equipollente e sia iscritto all’albo degli avvocati da almeno 10 anni. Per la categoria C, invece, si richiede il diploma quinquennale di scuola media superiore.

Qui l’elenco degli idonei per la categoria C.

Qui l’elenco degli idonei per la categoria D.

