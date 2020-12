GIUGLIANO. E’ scaduto oggi il termine di presentazione delle domande per i componenti dello staff del sindaco. Alle 12 di oggi, venerdì 11 dicembre, il termine ultimo per presentare la domanda via pec.

Staff sindaco di Giugliano

Sono tre i componenti che il sindaco Nicola Pirozzi cerca per comporre il suo staff. Sono ben 170 le persone che si sono candidate per la categoria C mentre circa 15 per la categoria D.

Per chi si propone per la categoria D, è necessaria la laurea in giurisprudenza o equipollente e sia iscritto all’albo degli avvocati da almeno 10 anni. Per la categoria C, invece, si richiede il diploma quinquennale di scuola media superiore.

I prescelti dovranno occuparsi di:

Attività di supporto al Sindaco per l’esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo anche per quanto riguarda la realizzazione del programma di mandato;

Coordinamento rapporti tra il Sindaco e la Giunta;

Gestione agenda e appuntamenti del Sindaco;

Collaborazione nella realizzazione di incontri a carattere pubblico su temi strategici individuati dal Sindaco e finalizzati ad illustrare l’attività politico istituzionale degli organi di vertice dell’amministrazione e le iniziative istituzionali, che attuano il programma di governo o traducono l’indirizzo politico-amministrativo della Giunta comunale;

Supporto al Sindaco nella gestione delle relazioni con altri Enti e strutture di livello sovra comunale;

Mantenimento, anche attraverso i social network, dei rapporti con i cittadini, i gruppi e le associazioni in merito allo sviluppo di questioni sottoposte al Sindaco;

Monitoraggio dell’opinione pubblica anche attraverso l’utilizzo dei social network;

Elaborazione note e documenti di carattere politico;

