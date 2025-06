Giugliano, mercoledì proclamazione sindaco D’Alterio. Ancora un mese per gli eletti

Si terrà mercoledì la proclamazione del neo sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio. Il vincitore della tornata elettorale del 25 e 26 maggio da mercoledì potrà indossare la fascia tricolore e dare il via al suo mandato. Per la proclamazione degli eletti, invece, ci sarà ancora da attendere. Il lavoro della commissione elettorale non è ancora terminato e richiederà all’incirca ancora un mese tra liste e consiglieri per mettere il sigillo definitivo alla composizione dell’assise e dunque stabilire chi è dentro e chi fuori. Qualche nodo da sciogliere c’è come quello della lista di Forza Italia dove ci sono due candidati con gli stessi voti, Sodano e Ciccarelli.

Solo dopo la proclamazione degli eletti potrà essere convocato il primo consiglio comunale e dunque poi nominare la giunta. Intanto però già da questa settimana il sindaco potrà avviare il lavoro, iniziare a risolvere qualche criticità. Sicuramente il primo dossier da affrontare sarà quello di Corso Campano per cui l’amministrazione dovrà capire come eseguire i lavori in danno e consentire la riapertura dell’arteria del centro storico. Poi ci sarà da riprendere in mano con urgenza la questione rom, visto cosa è accaduto dopo la consegna del bene confiscato, e concludere i progetti avviati e vedere quelli da avviare.