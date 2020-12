Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata a tutta velocità contro la vetrina di un negozio. Non c’è stato nulla da fare l’anziana donna di 86 anni che questa mattina si è schiantata contro la vetrina di un negozio in via Indipendenza a Catanzaro.

Tragico incidente a Catanzaro

er cause in corso di accertamento, la Hyundai Athos condotta dalla donna ha attraversato completamente via Indipendenza, proveniente da via Crispi, finendo a velocità sostenuta contro l’angolo della porta di ingresso di un negozio. L’impatto è stato violento e solo per un caso non sono stati coinvolti pedoni o altre autovetture in transito.

La donna è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Catanzaro con diversi traumi, che poi sono risultati fatali. Incredula la gente che ha assistito all’incidente che è stato anche ripreso da una videocamera di sorveglianza. L’anziana è deceduta poche ore dopo il violento incidente.

Video

