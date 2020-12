Non solo via Reginelle a Licola. C’è un’altra strada che rischia di sprofondare in questi giorni dopo l’ondata di maltempo che ha interessato la Regione: è via Ripuaria dei Camaldoli, tra Qualiano e Varcaturo. Un tratto della SP 335, di competenza del comune di Giugliano, sta per cedere sotto il peso delle centinaia di veicoli e mezzi pesanti che transitano lungo l’asse viario. Sotto accusa ancora una volta il collettero fognario della Regione, che avrebbe provocato delle infiltrazioni nel manto stradale indebolendone la tenuta.

Giugliano, altra strada a rischio crollo: chiesta la chiusura

A documentare le condizioni dell’asfalto il consigliere metroipolitano con delega alle Strade, Raffaele Cacciapuoti, che si è recato sul posto per accertare l’entità de danni. “Ho provveduto personalmente a notiziare i sindaci dei comuni di Giugliano, Nicola Pirozzi, e di Qualiano, Raffaele De Leonardis, della potenziale pericolosità di questo tratto – ha dichiarato Cacciapuoti -. Insieme ci faremo carico di contattare l’ente competente, la Regione, per quello che attiene al collettore fognario, molto probabilmente sotto pressione. Per l’incolumità pubblica e privata chiediamo l’immediata chiusura alla circolazione, lasciando la strada aperta solo ai residenti”.

Ed è sempre un danno a collettore fognario la causa dello sprofondamento di via Reginelle, dove circa 40 famiglie sono rimaste ostaggio di una voragine apparsa domenica scorsa e cresciuta ora dopo ora sotto i colpi del maltempo. L’amministrazione comunale, dopo un primo sopralluogo e dopo la messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo, ha promesso ai residenti di trovare anzitutto una soluzione che permetta loro di accedere e uscire dalla stradina, sfruttando un varco alternativo da costruire temporanemanente alle spalle dell’abitato.

