Grande Fratello Vip: la casa si veste a festa per il compleanno della contessa Patrizia De Blanck. Allo scoccare della mezzanotte, la casa del Grande Fratello Vip ha cambiato il suo aspetto. Infatti, i vip con la complicità della redazione hanno organizzato una bellissima festa a sorpresa per il compleanno della contessa.

I preparativi per il party a sorpresa

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno voluto festeggiare, a loro modo, il compleanno della De Blanck che compie 80 anni. Infatti, poco prima della mezzanotte con l’ausilio della redazione tutti i concorrenti hanno allestito il salone della casa a festa. La De Blanck non si è accorta di nulla, in quanto, la redazione l’ha trattenuta nel confessionale della casa.

Nel frattempo, i ragazzi si sono dati un gran da fare. Sin da primo pomeriggio, infatti, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta ed Enock hanno preparato la torta. Un pan di spagna panna e fragole fatto in casa con tanto di candeline. Appena si è allontanata la festeggiata, il resto dei concorrenti del Grande Fratello Vip ha allestito il salone della casa, riempendoli di festoni e palloncini.

Grande Fratello Vip: la commozione della contessa

Uscita dal confessionale del Grande Fratello Vip, la contessa Patrizia De Blanck, torna in salone, dal resto dei suoi compagni di avventura. Qui esplode la festa, e il party a sorpresa ha inizio. La Enock porge alla contessa la torta e un mazzo di fiori.

Quest’ultima, come riporta anche il sito Gossip.it, che non si aspettava di festeggiare i suoi 80 anni all’interno della casa, si commuove e a stento trattiene le lacrime. Il party a sorpresa è ben riuscito e tutti i concorrenti hanno brindato agli 80 anni della titolata in grande stile.

