Casoria. Il sindaco di Casoria è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia è il suo staff attraverso la pagina Facebook. Il primo cittadino è in isolamento domiciliare con forti sintomi.

Il post sui social

L’avv. Raffaele Bene ha ricevuto l’esito del tampone ed è risultato POSITIVO al Covid-19. Attualmente è ancora in isolamento domiciliare con forti sintomi ma le sue condizioni sono stabili ed al momento non preoccupano. Appena si riprenderà tornerà al consueto instancabile lavoro per la Città.

