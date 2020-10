Due incidenti mortali si sono verificati questa sera a Napoli. Il primo, avvenuto intorno alle 19.00 su via Arenaccia, è stato un investimento pedonale che ha causato la morte di un 35enne napoletano che stava attraversando la strada insieme alla sua fidanzata, ferita solo lievemente.

Napoli, 35enne muore travolto da auto

La coppia è stata travolta da una Volkswagen golf condotta da un 59enne napoletano. Gli agenti comandati da Antonio Muriano, hanno sequestrato l’auto e sottoposto il conducente, che è inidiziato per omicidio stradale, agli esami tossicologici.

La dinamica dell’investimento è al vaglio degli accertamenti dell’Infortunistica stradale della polizia municipale.

L’altro incidente

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 21.00 all’altezza dell’incrocio tra via Vincenzo Gemito e via Francesco Fracanzano. A scontrarsi una Vespa e un’automobile. Per il centauro non c’è stata possibilità di salvarsi-

Sul posto è accorsa anche un’ambulanza del 118, ma purtroppo per l’uomo alla guida dello scooter non c’è stato niente fa fare. Il centauro viaggiava in compagnia della moglie: la donna è ricoverata presso l’ospedale Cardarelli. Anche in questo caso i poliziotti dell’Infortunistica stradale che procedono alle indagini, hanno sottoposto a sequestro i veicoli e predisposito gli accertamenti tossicologici per l’automobilista.

