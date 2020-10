Un’analisi del voto a poco più di una settimana dalla vittoria delle elezioni. Il Partito democratico di Giugliano ha convocato questa mattina una conferenza stampa con il segretario cittadino Gargiulo e il presidente Agliata.

Per Gargiulo la vittoria di Pirozzi viene da lontano grazie al fatto che solo “con una dirigenza memore degli errori del passato siamo riusciti a compattare un partito” dice. Rispetto alle scorse amministrative, il Pd questa volta in coalizione con i 5 stelle ha perso qualche migliaio di preferenze e dunque una eventuale rappresentanza più forte in consiglio.

Sulla giunta, invece, il segretario non si sbilancia.

Il quid in più che ha portato i dem alla vittoria secondo Agliata sono stati i giovani per cui questa amministrazione dovrà lavorare.

Il sindaco Pirozzi ha puntato spesso l’attenzione sulla questione bilancio e conti del comune, essendo un esperto della materia. La prossima amministrazione dovrà risolvere la questione legata al disavanzo di bilancio oltre che quelle che sono le grane e problemi storici dell’ente di corso campano come i risarcimenti di migliaia di euro chiesti dai cittadini per le motivazioni più svariate o le entrate esigue per quanto riguarda i tributi comunali.

