Chiude per due giorni la scuola media Gramsci di via Selva Piccola dopo la scoperta di un caso Covid-19. A comunicarlo è la dirigente con un comunicato apparso sul sito ufficiale dell’istituto Gramsci-Impastato.

Giugliano, chiude la scuola media Gramsci

“Si comunica la sospensione delle attività didattiche, per la sede scolastica “Gramsci” di via Selva Piccola, per i giorni 13 e 14 ottobre 2020, al fine di procedere ad una sanificazione straordinaria dei locali – si legge nel’atto ufficiale -. Il provvedimento viene adottato in seguito alla positività al controllo Covid-19 di un docente”.

La sanificazione riguarderà tutti i locali in cui è entrato il soggetto positivo. Già questa mattina l’istituto aveva annunciato la messa in quarantena di una classe per consentire la sanificazione dell’aula e sottoporre a tamponi gli studenti entrati in contatto con l’insegnante. In queste ore, alla luce delle preoccupazioni di molti genitori, la scelta di chiudere il plesso scolastico per due giorni.

