Giugliano. Sospese le attività didattiche per una classe della scuola media Gramsci-Impastato, di via Bartolo Longo, per caso sospetto di Coronavirus.

Come da protocollo, l’aula in questione, verrà sanificata nelle prossime ore. Lo ha comunicato la dirigente scolastica, la professoressa Teresa Davide, sul sito dell’istituto scolastico. Al momento si attendono ulteriori sviluppi per decidere sul da farsi.

