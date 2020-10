Napoli. Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo aver ricevuto una coltellata vicino al cuore. E’ accaduto ieri sera, a Pianura.

Rissa a Napoli, 19enne accoltellato vicino al cuore: è grave

Come anticipa Il Mattino, il 19enne sarebbe stato coinvolto in una rissa scoppiata poco prima della mezzanotte in via Empedocle. Al momento la dinamica non è ancora molto chiara, tuttavia durante la rissa il ragazzo ha ricevuto una coltellata che gli avrebbe bucato il pericardio.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Fin da subito le sue condizioni sono apparse critiche, i medici hanno deciso di trasferirlo al Monaldi, dove tutt’ora è ricoverato.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e rintracciare i responsabili.

continua a leggere su Teleclubitalia.it