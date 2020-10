Tragedia questa mattina sulla Statale 101. All’altezza dello svincolo per Galatone un’auto è finita fuori strada andandosi a schiantare contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo, e l’auto, completamente distrutta, ha preso fuoco: nulla da fare per l’uomo alla guida del mezzo, un 44enne, morto a seguito delle ferite riportate.

Il nome della vittima

La vittima è Francesco C., 45 anni, di Gallipoli. La sua auto, una Fiat Grande Punto, è uscita fuori strada all’altezza dello svincolo per Galatone, sbattendo violentemente contro il guardrail. L’uomo, a quanto si è appreso, è uscito autonomamente dall’auto, ha percorso a piedi una ventina di metri per allontanarsi dal mezzo in fiamme ed è poi è crollato sull’asfalto. All’arrivo dei sanitari, però, i soccorsi sono stati inutili ed è spirato.

