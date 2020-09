Il Governo punta ad incentivare l’uso della carta di credito per eliminare i pagamenti in contanti. Per invogliare i cittadini a fare acquisti con strumenti tracciabili, l’Esecutivo ha messo a punto un piano che prevede anche un premio in denaro per i cittadini che avranno fatto il maggior numero di acquisti con la carta di credito nell’arco di sei mesi.

Premio in denaro per chi farà più operazioni con la carta di credito

Il premio ammonta a mille euro per i primi 150mila consumatori. La partenza è prevista per il 1 dicembre: significa che la corsa agli acquisti che daranno diritto al premio si concluderà il 31 maggio.

Ci sono di mezzo, quindi, i regali e le spese di Natale, le feste della donna, del papà e della mamma e la Pasqua, tra le altre cose. Ma c’è anche il vivere quotidiano sul quale il Governo spinge sempre di più i consumatori non solo a spendere, ma a farlo con la moneta elettronica in mano anziché con il cash. Il meccanismo non prevede un importo minimo di spesa. Anzi: l’intenzione del piano è che presto diventi normale pagare con la carta di credito o con il Bancomat perfino il caffè.

Come funziona

Una mossa che affianca un altro passo avanti già annunciato dal Governo, ovvero quello del cashback introdotto dal decreto Agosto e di cui si attendono le indicazioni che verranno fornite nell’apposito decreto ministeriale. Secondo quanto anticipato finora, consiste nella restituzione ogni sei mesi del 10% delle spese effettuate con moneta elettronica fino ad un massimo di 3mila euro.

Per accedere occorrerà registrarsi all’app Io della Pubblica amministrazione, la stessa introdotta nei mesi scorsi per fruire, ad esempio, del bonus vacanze. Il consumatore e le sue carte di credito o di debito verranno identificati dal codice fiscale inserito. Va fornito anche l’Iban perché molto probabilmente la restituzione dei soldi avverrà tramite accredito sul conto corrente del cittadino.

