Scuole chiuse in molti comuni fino alla prossima settimana. E’ la decisione adottata in queste settimane e negli ultimi giorni per consentire le operazioni di sanificazione negli istituti scolastici dopo le elezioni o i lavori di riadeguamento per la normativa anti-covid.

Campania, scuole chiuse in molti comuni: l’elenco completo

Gli ultimi sindaci in ordine di tempo a comunicare la decisione di prorogare l’apertura delle scuole sono quelli di Casoria, Raffaele Bene, e di Qualiano, Raffaele De Leonardis. Ieri era toccato a Luigi De Magistris. C’è chi ha ritardato il suono della campanella al 28 settembre. E chi, invece, al primo ottobre. Un disagio per migliaia di studenti e docenti, già alle prese con le difficili linee guida sul distanziamento e sulla sicurezza anti-contagio. In alcuni comuni, i dirigenti scolastici si sono mossi in ordine sparso in assenza di decisioni da parte dei primi cittadini. A Giugliano, ad esempio, resterà chiuso il Primo Circolo Didattico su disposizione della preside. Stessa decisione per l’Italo Calvino di Villaricca e per due istituti di Villa. Di seguito l’elenco dei comuni.

Provincia di Napoli

Casoria – 28 settembre Qualiano – 28 settembre Casalnuovo – 28 settembre Mugnano – 28 settembre Napoli – 28 settembre Caivano – 1 ottobre Torre del Greco – 1 ottobre Cicciano – 28 settembre Tufino – 28 settembre Casamarciano – 28 settembre Roccarainola – 28 settembre Castellammare di Stabia – 1 ottobre Sant’Antonio Abate – 28 settembre Sorrento – 28 settembre Meta di Sorrento – 28 settembre Piano di Sorrento – 28 settembre Sant’Agnello – 28 settembre Vico Equense – 28 settembre Massa Lubrense – 28 settembre



Provincia di Salerno

Battipaglia – 28 settembre Salerno – 1 ottobre Scafati – 1 ottobre Angri – 28 settembre Cava de’ Tirreni – 28 settembre Ascea – 28 settembre Caselle in Pittari – 28 settembre Castellabate, -28 settembre Eboli – 28 settembre Fisciano – 28 settembre Giffoni Valle Piana – 28 settembre Giungano – 28 settembre Mercato San Severino – 28 settembre Positano – 28 settembre Sapri – 28 settembre Vallo della Lucania – 28 settembre Cannalonga – 28 settembre Capaccio Paestum – 28 settembre Cuccaro Vetere – 28 settembre Camerota – 28 settembre Lustra – 28 settembre Montesano sulla Marcellana – 28 settembre Perito – 28 settembre Omignano – 28 settembre Salento – 28 settembre Sanza – 28 settembre Sessa Cilento – 28 settembre Stella Cilento – 28 settembre Vibonati – 28 settembre Albanella – 1 ottobre Altavilla Silentina – 5 ottobre



Provincia di Caserta

San Felice a Cancello – 28 settembre

Aversa – 28 settembre

Provincia di Benevento

Benevento – 1 ottobre

Provincia di Avellino

Rotondi – 5 ottobre

Pratola Serra – 28 settembre

Altavilla Irpina – 28 settembre

Grottolella – 28 settembre

Pietrastornina – 28 settembre

Sant’Angelo a Scala – 30 settembre

Mercogliano – 28 settembre

Ospedaletto d’Alpinolo – 28 settembre

Summonte – 28 settembre

Volturara – 28 settembre

Montella – 28 settembre

Solofra – 1 ottobre

Sperone – 1 ottobre

Baiano – 1 ottobre

