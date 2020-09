Scuole chiuse a Casoria, Caivano e Casalnuovo. Lo hanno disposto i sindaci delle rispettive città, Enzo Falco, Raffaele Bene e Massimo Pelliccia, al fine di consentire la sanificazione di tutte le aule dopo le elezioni che si sono svolte il 20 e il 21 settembre.

Scuole chiuse a Caivano, Casoria e a Casalnuovo

A Caivano gli studenti faranno ritorno a scuola 1° ottobre. Il primo cittadino ha firmato stamattina un’ordinanza e ha annunciato il provvedimento su Facebook: “Di concerto con la Commissione prefettizia abbiamo spostata l’apertura delle Scuole di Caivano al 1° ottobre p. v.. È stata emanata una ordinanza specifica che troverete sul sito del Comune di Caivano”.

Anche a Casoria le lezioni riprenderanno più tardi. Il sindaco Raffaele Bene ha disposto la chiusura delle scuole per il 24, 25 e 26 settembre. La ripresa delle attività didattiche è prevista per il 27 settembre. Invece a Casalnuovo il primo cittadino ha annunciato che in giornata firmerà l’ordinanza con la quale disporrà la chisura delle scuole di ogni ordine e grado. La stessa decisione è stata adottata da altri sindaci nei giorni scorsi, come a Mugnano e a Napoli città.

continua a leggere su Teleclubitalia.it