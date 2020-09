Giugliano. Assalto armato a un furgone portavalori in pieno centro. Il raid si è verificato stamattina, intorno alle 11, nei pressi dell’istituto di credito Unicredit Banca, ad angolo Piazza Annunziata.

Stando ad una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero atteso l’arrivo del mezzo e poi avrebbero esploso alcuni colpi di pistola contro il furgone per intimidire l’autista e i vigilantes. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: il conducente e le guardie giurate sono riuscite a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Giugliano e anche i Carabinieri della Compagnia di Giugliano a supporto dei poliziotti. Al momento non è ancora chiara la dinamica del raid. Tanta la paura in città, decine di cittadini che hanno assistito alla scena si sono rifugiati nei negozi per sfuggire ai proiettili.

Intanto, gli agenti hanno portato il furgone portavalori in commissariato per ulteriori accertamenti. Le operazioni in banca procedono regolarmente:i balordi, infatti, hanno agito all’esterno dell’istituto di credito.

Le forze dell’ordine hanno rinvenuto tre bossoli a terra e interdetto la strada per consentire i rilievi. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno della banca per far luce sulla dinamica dei fatti.

