Contrasto ai fenomeni legati alla “Terra dei Fuochi” e sicurezza urbana. Sono questi i fronti caldi su cui si è concentrata negli ultimi giorni l’attività del Comando di Polizia Municipale di Qualiano guidata dal Comandante Gaetano Cerasuolo.

Qualiano, sequestrato furgone carico di rifiuti illegali. Weekend di controlli in centro

Durante un servizio di controllo, due uomini – uno italiano e uno di nazionalità rumena – sono stati sorpresi in flagrante mentre raccoglievano e trasportavano rifiuti senza alcuna autorizzazione, in violazione delle norme ambientali. Il furgone utilizzato per l’attività illecita, carico di materiale di varia natura, è stato sequestrato e i due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Intensificati i controlli sul territorio dopo uno scippo

Il fine settimana appena trascorso ha visto inoltre un’intensificazione delle attività di controllo del territorio, anche a seguito di uno scippo avvenuto ai danni di una cittadina qualianese. Sono stati organizzati pattuglioni giornalieri congiunti tra Polizia Municipale e Carabinieri della locale stazione. L’azione congiunta ha portato a risultati significativi: numerosi veicoli a due ruote e autovetture sono stati sanzionati per mancanza di copertura assicurativa e revisione. Particolarmente efficace anche l’azione di contrasto del fenomeno del mancato utilizzo del casco.

L’attività di controllo ha riguardato anche le aree più frequentate da pedoni, disabili e ciclisti, contribuendo ad alzare il livello di sicurezza urbana percepita dai cittadini. Le attività di presidio del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, con un’attenzione particolare in questa fase estiva in cui la città tende a svuotarsi, diventando più vulnerabile. La Polizia Municipale di Qualiano conferma così il proprio impegno costante nella tutela del territorio, con un lavoro quotidiano che non conosce pause, nemmeno nel periodo estivo.