GIUGLIANO. Sono ormai definitivi i risultati delle elezioni amministrative a Giugliano. Sono stati pubblicati tutti i voti dei singoli candidati. Per alcuni c’è già la conferma; altri invece sono in bilico e il loro ingresso dipenderà dall’esito del ballottaggio. Leggi qui chi entra e chi no.

Recordman di preferenze Francesco Iovinella che ne conquista ben 1531. A questo link le preferenze lista per lista, candidato per candidato.

