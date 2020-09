Castel Volturno. In attesa di nuove e chiare procedure di sicurezza sulla riapertura delle discoteche, in un noto lido di Ischitella si torna a ballare in pista, senza però rispettare le regole basilari per evitare il contagio.

Nei video che stanno facendo il giro dei social si vedono centinaia di persone, tra cui tantissimi ragazzi, che ballano l’uno vicino all’altro, senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale in un noto locale di via Paganini. Inesistenti i controlli da parte dei gestori dello stabilimento balneare, che avrebbero dovuto evitare che si creassero assembramenti.

Lo scorso 16 agosto il governo ha disposto il divieto di ballare in tutta Italia e l’obbligo i mascherine la sera nei luoghi della movida fino al 7 settembre. La decisione arrivava dopo una riunione con i governatori in base al Dpcm del 7 agosto e alla nuova ordinanza di Roberto Speranza.

