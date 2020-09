Dovevano essere la soluzione per il distanziamento sociale nelle scuole ai tempi del Covid. E invece i banchi con le rotelle si sono già trasformati in una giostra per centinaia di studenti. A testimoniarlo un filmato apparso a poche ore dall’inizio dell’anno scolastico.

Video su Tik Tok: banchi a rotelle diventano giostre

Nel video si vedono più studenti ruotare col banco a rotelle al centro di una classe e scagliarsi contro gli altri compagni, anche loro seduti in uno dei nuovi banchi messi a disposizione dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina per garantire il rispetto delle norme anti-covid.

Le immagini sono finite sul popolare social Tik Tok e hanno fatto presto il giro della rete, sollevando indignazioni ironiche, ma anche indignate. A cosa servono i nuovi banchi a rotelle se poi i ragazzi non rispettano comunque il distanziamento favorendo la circolazione del virus?

#CORONAVIRUS, ALTRO CHE DISTANZIAMENTO: NELLE SCUOLE I BANCHI A ROTELLE SONO GIA' UNA GIOSTRA —>> https://bit.ly/32xqJLT Posted by Tele Club Italia on Tuesday, September 15, 2020

continua a leggere su Teleclubitalia.it