La città di Qualiano piange Pasquale Gammone, detto Orsetto, che ha perso la vita questa notte dopo aver lottato per giorni in ospedale in seguito alle ferite riportate in un incidente in scooter sulla Circumvallazione.

L’incidente il 1 settembre tra Giugliano e Qualiano

Il 33enne era in sella al suo scooter lungo la Circumvallazione esterna quando ha perso il controllo del mezzo nei pressi del campo rom. Il giovane viaggiava in direzione Giugliano ma l’impatto ha fatto balzare il suo corpo a diversi metri di distanza e nella carreggiata opposta.

Immediato il trasferimento all’ospedale San Giuliano dove sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico. Dopo poco, si era reso necessario il trasferimento all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Purtroppo, dopo diversi giorni di strenua resistenza, Pasquale non ce l’ha fatta.

Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e familiari. Tra questi, il post del pagina Vivi Qualiano:

“Dopo aver lottato per giorni come un guerriero in ospedale, stanotte Dio ha voluto prenderselo con sé.

Mentre Qualiano piange un’altro figlio/fratello/amico, un angelo è volato in cielo. Ora sicuramente avrai smesso di soffrire, ma qui sulla terra continueremo a ricordati per la bella persona che eri. L’impronta che ci hai lasciato delle tua vita resterà indelebile nei nostri cuori.

Condoglianze da parte di tutto il gruppo ViVi QUALIANO alla famiglia”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it