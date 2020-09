Stretta sulla movida. Questa notte sono arrivate le prime sanzioni anche a Napoli. Nel mirino della Polizia di Stato via Aniello Falcone, una delle arterie stradali più amate dai giovani.

Napoli, assembramenti in via Falcone: arrivano le prima sanzioni

La Polizia è intervenuta sulla base di molteplici segnalazioni inoltrate alla centrale operativa da residenti e passanti. Una volta sul posto, gli agenti hanno visto numerose persone che sostavano all’esterno dei locali senza il rispetto del distanziamento sociale e senza utilizzare la mascherina.

Gli uomini della Polizia hanno sanzionato 4 persone per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 ed il gestore di un bar per aver somministrato una bevanda alcolica oltre l’orario consentito. Sul posto è poi sopraggiunta la Polizia Locale, che ha contestato numerose violazioni del Codice della Strada per sosta irregolare dei veicoli.

continua a leggere su Teleclubitalia.it