Drammatico incidente questo pomeriggio a Itri, in provincia di Latina. Una persona è morta lungo la via Appia nello scontro tra uno scooter e un’auto. A riportare la notizia è il portale Latinaoggi.

Itri (Latina), incidente sull’Appia: morta una persona

La vittima sarebbe un giovane che viaggiava a bordo di un motociclo insieme a un’altra persona. La coppia si sarebbe scontrata frontalmente con un’automobile nei pressi della stazione ferroviaria di Itri.

Ferita gravemente un’altra persona, sembre a bordo dello scooter, per la quale è stata attivata l’eliambulanza e trasportata in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La dinamica e le eventuali responsabilità dello scontro sono ancora da accertare. Traffico in tilt.

