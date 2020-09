Ancora un incidente mortale sulle autostrade campane. Questa mattina un giovane di 30 anni è morto in un scontro avvenuto sull’A2, in provincia di Salerno, tra Contursi Terme e Campagna. L’impatto ha coinvolto una Smart e un camion.

Incidente in A2: morto un ragazzo a bordo di una Smart

Secondo quanto ricostruito, a perdere la vita è stato un giovane alla guida della vettura. La dinamica dello scontro con il mezzo pesante è ancora da chiarire. Dopo l’incidente sono giunti sul posto i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso del giovane.

inlineadv

Successivamente sono sopraggiunti per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale di Eboli. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la vittima dall’abitacolo della Smart. Sul posto la squadra Anas per ripristinare la normale viabilità che ha subito notevoli rallentamenti. Nella giornata di ieri un altro incidente mortale è avvenuto sull’A1, nel tratto tra Capua e Caianello: a perdere la vita un autotrasportatore di 46 anni, Salvatore Zito.