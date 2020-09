Drammatico incidente oggi in Campania. Il 27enne Davide Brunetto, di Capaccio Paestum, è morto per le gravi ferite riportate a seguito di un sinistro. Fatale lo scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto.

Capaccio, morto Davide Brunetto: incidente lungo via Pertini

Secondo una prima ricostruzione, Davide viaggiava lungo via Pertini. Per cause ancora da accertare si sarbebe scontrato frontalmente con una vettura. Il centauro è sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza rianimativa ma il cuore del 27enne ha cessato di battere. Sotto choc il giovane a bordo della macchina, che potrà adesso rispondere di omicidio stradale. Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli, chiariranno l’esatta dinamica di questa ennesima tragedia sulle strade salernitane.