Nicola Gnazzo, 53 anni, originario di Capaccio Paestum, è la vittima del grave incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze. Un violento tamponamento a catena che ha coinvolto tre mezzi pesanti si è rivelato fatale per l’uomo.

Incidente sull’A1, muore camionista campano: Nicola aveva 53 anni

Il sinistro, che ha visto lo scontro tra tre tir, si è verificato poco prima della mezzanotte. Gnazzo, alla guida dell’ultimo camion coinvolto, è rimasto incastrato tra la cabina del suo mezzo e il rimorchio del veicolo che lo precedeva, morendo sul colpo. Gli altri due conducenti sono riusciti a uscire dai rispettivi mezzi con le proprie forze e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, inclusi vigili del fuoco e l’elisoccorso regionale, per Gnazzo non c’è stato nulla da fare. La vittima era un autista esperto, impiegato presso un’azienda di trasporti con sede a Eboli. Persona benvoluta nella sua comunità, lascia la moglie e una figlia. La famiglia, assistita da un avvocato, è in attesa di chiarimenti sulle cause dell’incidente.

Sul luogo della tragedia sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Orvieto, i vigili del fuoco di più distaccamenti – tra cui Orvieto, Montepulciano, Siena e Città della Pieve – oltre al personale del 118 e di Autostrade per l’Italia. La Procura di Siena ha avviato un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto.