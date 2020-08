Per gli studenti campani è di nuovo possibile richiedere l’abbonamento al Trasporto Pubblico gratuito. Una campagna che si rinnova già da alcuni anni, garantendo ai giovani dagli 11 ai 26 anni di usufruire di un’importante agevolazione grazie a cui una famiglia, con due figli studenti, risparmia circa 800 euro all’anno.

“Si tratta di un aiuto concreto a sostegno delle famiglie ed un incentivo per scolari ed universitari” fa sapere Orlando de Cristofaro, candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale con la lista “Noi Campani”, che sottolinea “La nostra Regione è la prima ad attuare e rinnovare questa misura, a dimostrazione che le tante parole in campagna elettorale servono a poco, mentre quello che conta sono i fatti.”

“A trarne beneficio – spiega l’architetto –

saranno soprattutto gli studenti che frequentano scuole ed università lontane da casa. Raggiungere con serenità le sedi di studio è importantissimo, poiché migliora anche il rendimento degli studenti, che hanno, in questo modo, meno preoccupazioni.”

“Il mio obiettivo – conclude de Cristofaro – è di far aumentare le corse, per garantire ai giovani di raggiungere più velocemente le diverse città di studi come Aversa, Caserta, Capua e Santa Maria Capua Vetere”.

COMUNICATO STAMPA