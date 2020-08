Lutto nell’agro aversano per la morte di Teresa d’Agostino, 36enne deceduta il 14 agosto all’ospedale Cardarelli di Napoli. Teresa, originaria di Frignano, si è dovuta arrendere a un brutto male contro cui stava lottando.

Frignano in lutto, Teresa d’Agostino muore a 36 anni

Familiari e parenti hanno pregato fino all’ultimo perché si potesse salvare. La donna viveva a Marcianise con il marito Mario, sottoufficiale dell’Esercito, e con i due bimbi Katia e Francesco. Da tutti era conosciuta come una ragazza solare ed una madre premurosa, lascia anche i genitori e due sorelle. Un dolore grande per chi l’ha conosciuta.

Alle 11 e 30, come spiega Edizione Caserta, verranno celebrate le esequie nella chiesa Maria dell’Arco in Frignano, il feretro arriverà dal Cardarelli. La sepoltura invece avverrà nel cimitero di Marcianise. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social network per commemorarla.