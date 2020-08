Mugnano. Trovati frammenti di ossa umane in un terreno agricolo, nei pressi di via Pietro Nenni, a Mugnano. In corso le operazioni di scavo per cercare eventualmente altri resti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano, guidati dal capitano Gabriele Lo Conte, e la Scientifica per le indagini. Presente anche il medico legale per una prima valutazione visiva. Stando ai primi accertamenti, il ritrovamento non sarebbe così recente. Le ossa sarebbero riconducibili a un crimine efferato commesso anni fa.

Seguiranno aggiornamenti

