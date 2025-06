È stato trasferito in una struttura penitenziaria segreta della Campania Alessio Tucci, il giovane di Afragola che ha confessato l’omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa nei giorni scorsi.

Omicidio Martina, Tucci trasferito da Poggioreale ad altro carcere

Una decisione maturata in tempi strettissimi, dopo l’allarme per la sicurezza personale del detenuto e delle sue famiglie, coinvolte in episodi di tensione fuori dal carcere di Poggioreale, dove Tucci era inizialmente recluso.

La richiesta formale è arrivata dal suo legale, l’avvocato Mario Mangazzo, che ha sottolineato come il clima ostile attorno al penitenziario e le pressioni subite dai parenti del ragazzo rendessero impossibile la permanenza a Poggioreale. La direzione penitenziaria ha accolto la richiesta con prontezza, predisponendo lo spostamento in un istituto la cui ubicazione rimane riservata per motivi di sicurezza.

A far precipitare la situazione, un episodio avvenuto nei giorni scorsi all’esterno della struttura napoletana: durante la consegna di un borsone con effetti personali destinati a Tucci, i familiari del ragazzo sarebbero stati insultati e minacciati da alcune persone presenti fuori dal carcere. Una scena che ha rafforzato il timore di possibili ritorsioni o aggressioni.

“Queste circostanze – ha spiegato il legale Mangazzo – rischiavano di compromettere non solo la serenità, ma anche l’incolumità fisica del mio assistito”. Il trasferimento rappresenta, dunque, una misura preventiva per garantire la sicurezza del giovane, mentre proseguono le indagini sul delitto che ha scosso profondamente la comunità di Afragola.