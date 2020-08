Giugliano. Scontro tra due auto in via Madonna delle Grazie, ci sono feriti. E’ accaduto intorno alle ore 16 di oggi 10 agosto, un incidente tra una Lancia Y e una Fiat Panda di colore blu. L’impatto è stato violento tanto da far sbalzare la Panda e falla girare su stessa.

Giugliano, l’incidente

Secondo una prima dinamica e da quanto si evince dal video girato alla nostra redazione, la Lancia Y non si sarebbe fermata allo stop impattando in pieno l’auto che proveniva dalla chiesa Santa Maria delle Grazie. Fortunatamente, nonostante l’impatto violento, non si sono registrati feriti gravi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilevi del caso.

inlineadv