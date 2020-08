Casapesenna. Tragico scontro tra due auto in via Del Giglio e Corso Europa, muore 63enne. E’ deceduto in ospedale, Vincenzo Nobis, 63 anni, a seguito del terribile incidete di questa mattina nei pressi del santuario di Casapesenna.

Casapesenna, tragico incidente

L’auto di Vincenzo si è scontrata con quella di due ragazzi in uno degli incroci più pericolosi della zona. L’uomo, apparso subito in gravi condizioni, è stato immediatamente trasportato all’ospedale Moscati di Aversa. Successivamente è stato disposto il trasferimento al Cardarelli di Napoli; purtroppo, le sue condizioni erano troppo gravi ed è morto dopo qualche ora. Nobis era di Casapesenna, sposato con figli. I due ragazzi che si trovano nell’altra auto sono rimasti feriti. L’incrocio dove si è verificato l’incidente è stato teatro di altri schianti mortali negli ultimi anni.

